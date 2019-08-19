Ein Weltmeister im Extrem-Test: Der Chimelong-Wasserpark in ChinaJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.08.2019: Ein Weltmeister im Extrem-Test: Der Chimelong-Wasserpark in China
Dieser Wasserpark bietet viele Superlative: Der Chimelong-Wasserpark in China ist mit 35.000 Besuchern an einem Tag Rekordhalter, zweifacher Gewinner des Titels "Bester Aquapark der Welt" und zugleich der größte in Asien. Außerdem ist er der einzige Park weltweit, der die Marktneuheit "Riesenrad-Wasserrutsche" bietet. Die kommt aus Deutschland. "Abenteuer Leben" war vor Ort: Wie viel Spaß bietet der Park, wie sauber und sicher ist er? Und: Hoffmanns Spar-Menü / Bayerische Südsee Rechte: kabel eins
