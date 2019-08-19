Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Ein Weltmeister im Extrem-Test: Der Chimelong-Wasserpark in China

Kabel EinsFolge vom 19.08.2019
Ein Weltmeister im Extrem-Test: Der Chimelong-Wasserpark in China

Ein Weltmeister im Extrem-Test: Der Chimelong-Wasserpark in ChinaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 19.08.2019: Ein Weltmeister im Extrem-Test: Der Chimelong-Wasserpark in China

90 Min.Folge vom 19.08.2019Ab 12

Dieser Wasserpark bietet viele Superlative: Der Chimelong-Wasserpark in China ist mit 35.000 Besuchern an einem Tag Rekordhalter, zweifacher Gewinner des Titels "Bester Aquapark der Welt" und zugleich der größte in Asien. Außerdem ist er der einzige Park weltweit, der die Marktneuheit "Riesenrad-Wasserrutsche" bietet. Die kommt aus Deutschland. "Abenteuer Leben" war vor Ort: Wie viel Spaß bietet der Park, wie sauber und sicher ist er? Und: Hoffmanns Spar-Menü / Bayerische Südsee Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen