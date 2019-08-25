Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 25.08.2019
Mega süß und richtig lecker! Unser Hoffmann genehmigt sich diesmal in Amsterdam eine Kalorienbombe nach der anderen! New York City. Die Stadt ist das Mekka für Steakliebhaber. Reporter Johannes Zenglein ist dem perfekten Steak auf der Spur. Furious Pete hingegen bereist Argentinien. Tango, Gauchos und jede Menge Rindersteaks. Und diesmal schmeckt es dem Kanadier besonders gut! Rechte: kabel eins

