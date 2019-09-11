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Abenteuer Leben am Sonntag

Echtzeitkochen: Tafelspitz

Kabel EinsFolge vom 11.09.2019
Echtzeitkochen: Tafelspitz

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 11.09.2019: Echtzeitkochen: Tafelspitz

42 Min.Folge vom 11.09.2019Ab 12

Das Wiener Gericht Tafelspitz hat nicht nur bei unseren Nachbarn Kultstatus. Das bekannte Fleischgericht zuzubereiten ist kein Hexenwerk, macht aber viel her. Speedkoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe: Tafelspitz mit Boullion-Kartoffeln und das alles frisch auf dem Teller in zehn Minuten. Klappt nie? Unser Koch hält glatt dagegen.

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