Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.09.2019: Echtzeitkochen: Tafelspitz
42 Min.Folge vom 11.09.2019Ab 12
Das Wiener Gericht Tafelspitz hat nicht nur bei unseren Nachbarn Kultstatus. Das bekannte Fleischgericht zuzubereiten ist kein Hexenwerk, macht aber viel her. Speedkoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe: Tafelspitz mit Boullion-Kartoffeln und das alles frisch auf dem Teller in zehn Minuten. Klappt nie? Unser Koch hält glatt dagegen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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