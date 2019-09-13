Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

BBQ-Weltmeisterschaft 2019 in Memphis

Kabel Eins
Folge vom 13.09.2019
BBQ-Weltmeisterschaft 2019 in Memphis

43 Min.
Ab 12

Wer grillt das beste Schwein der Welt? Genau darum geht es bei der Barbecue-Weltmeisterschaft in den USA. Hier treffen sich jedes Jahr die besten Griller der Welt. Es kommt auf Kleinigkeiten an: Drei Grad zu viel und das Fleisch ist ruiniert. Wer wird in diesem Jahr den heiß begehrten Pokal inklusive 4000 Dollar Sieger-Prämie in Memphis abräumen? Und: Mein verrückter Nachbar: Madita meets Autoscooter

