Folge vom 13.09.2019: BBQ-Weltmeisterschaft 2019 in Memphis
Folge vom 13.09.2019
Wer grillt das beste Schwein der Welt? Genau darum geht es bei der Barbecue-Weltmeisterschaft in den USA. Hier treffen sich jedes Jahr die besten Griller der Welt. Es kommt auf Kleinigkeiten an: Drei Grad zu viel und das Fleisch ist ruiniert. Wer wird in diesem Jahr den heiß begehrten Pokal inklusive 4000 Dollar Sieger-Prämie in Memphis abräumen? Und: Mein verrückter Nachbar: Madita meets Autoscooter
