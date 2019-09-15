Noch mehr starke TruckerinnenJetzt kostenlos streamen
Diesmal geht's in die USA. Dort ist die "Mid-America Trucking Show" das größte und wichtigste Event der amerikanischen Transport-Szene. Eine Jury kürt die schönsten Laster. Mittendrin ist Maya Pyskaty. Die 35-Jährige ist Mutter, Model und Truckerin. Ein Sieg bei der Show könnte ihr landesweite Aufmerksamkeit und lukrative Aufträge einbringen. Zusammen mit Freunden und Kollegen motzt sie ihren Truck auf und macht sich auf den Weg von New Jersey nach Kentucky.
