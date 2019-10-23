Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.10.2019: So is(s)t Deutschland (2)
42 Min.Folge vom 23.10.2019Ab 12
Wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist: Viele Menschen in Deutschland leben in Armut. Da bleibt für eine gesunde Ernährung nicht viel übrig. Unser TV-Koch Dirk Hoffmann ist bei André und Jette zu Besuch und gibt ihnen Tipps, auch mit kleinem Geld gut und lecker zu kochen. Und: Wäscherei weltweit
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins