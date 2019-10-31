Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Furious Pete on Tour: Vancouver

Kabel EinsFolge vom 31.10.2019
Furious Pete on Tour: Vancouver

Furious Pete on Tour: VancouverJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 31.10.2019: Furious Pete on Tour: Vancouver

42 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 12

Die beste Eiscreme, die verrücktesten Cocktails, das leckerste Seafood. Furious Pete ist in einem Gourmetparadies gelandet. Doch die Rede ist nicht von Italien oder Frankreich, sondern von Vancouver. Die Metropole am Pazifik ist eine Multikulti-Gesellschaft mit Einwanderern aus China, Indien, Japan und vielen anderen Ländern. Und das spiegelt sich auch im Essen wider - wie das Pete wohl schmecken wird?

Alle verfügbaren Folgen