Furious Pete on Tour: VancouverJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 31.10.2019: Furious Pete on Tour: Vancouver
42 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 12
Die beste Eiscreme, die verrücktesten Cocktails, das leckerste Seafood. Furious Pete ist in einem Gourmetparadies gelandet. Doch die Rede ist nicht von Italien oder Frankreich, sondern von Vancouver. Die Metropole am Pazifik ist eine Multikulti-Gesellschaft mit Einwanderern aus China, Indien, Japan und vielen anderen Ländern. Und das spiegelt sich auch im Essen wider - wie das Pete wohl schmecken wird?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins