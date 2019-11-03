Das größte Schnitzel der Welt - Der RekordversuchJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.11.2019: Das größte Schnitzel der Welt - Der Rekordversuch
90 Min.Folge vom 03.11.2019Ab 12
Der "Rekord-Rudi aus Niederbayern" will auch dieses Jahr wieder zuschlagen. Mit seinen besten Freunden hat er einen neuen Food-Rekord im Visier: "Das größte Schnitzel der Welt"! Es soll 1.000 Kilogramm schwer werden und 70 Quadratmeter groß sein. Werden Rudi und sein Helfer-Team diese Hürde schaffen? Und: Trecker Babe Theresa im Versteigerungsfieber / Die Power-Frau in der Oldtimerwerkstatt / Der Tutorial-Checker (3)
