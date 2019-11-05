Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Urlaub für den Gaumen - Griechenland

Kabel Eins
Folge vom 05.11.2019
Urlaub für den Gaumen - Griechenland

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 05.11.2019: Urlaub für den Gaumen - Griechenland

43 Min.
Folge vom 05.11.2019
Ab 12

"Abenteuer Leben" besucht den griechischen Restaurantbetreiber Sakis Miliadis, der seit 40 Jahren ein griechisches Restaurant in Frankfurt am Main betreibt. Der telegene Gastronom und seine Lebensgefährtin verraten uns, wie man die besten Gerichte ihrer Heimat zuhause nachmacht. Das griechische Menü von Sakis hat mehr als Gyros und Souvlaki zu bieten. Und: Top X Superfood 2019

