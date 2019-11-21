Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 21.11.2019

Im Internet findet man oft geniale Tricks, die im Alltag von großem Nutzen sein können. Doch die kostbarsten Tipps, die meist über Generationen hinweg überliefert werden, kommen in Wahrheit von Mutti. "Abenteuer Leben" hat einige von ihnen getestet, um herauszufinden, welche vielversprechenden Kniffe wirklich etwas taugen.

