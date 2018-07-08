Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.07.2018: Die Garten-Kumpel packen an
88 Min.Folge vom 08.07.2018Ab 12
Die Garten-Kumpel packen an Familie Fröhlich aus Duisburg will sich endlich ihren Wunsch von einem schönen Garten erfüllen. Alleine wissen sie aber nicht wie - es mangelt an Ideen und gärtnerischen Fähigkeiten. Ein Einsatz, wie gemacht für die Garten-Kumpel. Sie wollen die triste Brachlandschaft in einen Traumgarten mit Terrasse, Blumenbeeten im Alpenlook und einem Wasserspiel verwandeln. Und für all das haben sie drei Tage Zeit. Eine gewaltige Aufgabe für Planer Michael und die beiden Anpacker Thorsten und Nils. Aber die drei Ruhrpott-Originale stellen sich der Herausforderung und tun alles, um das ambitionierte Garten-Ziel zu erreichen.
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
