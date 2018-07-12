Top X Größte Schnitzel DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.07.2018: Top X Größte Schnitzel Deutschlands
43 Min.Folge vom 12.07.2018Ab 12
Wir Deutsche lieben Schnitzel! Doch in welcher Stadt gibt es die größten? "Abenteuer Leben täglich" reist einmal quer durch die Republik und sucht die größten und leckersten Schnitzel! Und: Mallorca ist nach wie vor ein begehrtes Urlaubsziel für viele Deutsche. Unsere Tester Achim und Henry wollen schauen, was sich in Punkte des guten Geschmacks getan hat. In den Urlaubszentren an der Ost- und Westküste sowie am Ballermann treffen sie auf coole Typen, die wissen, womit sie den Gaumen ihrer Landsleute kitzeln können.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
