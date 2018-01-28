Tuning skurril: Der Traum von der echten "Zeitmaschine"Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.01.2018: Tuning skurril: Der Traum von der echten "Zeitmaschine"
89 Min.Folge vom 28.01.2018Ab 12
Der 34-jährige Thomas hat einen Traum: Er will einen original DeLorean zu einer Zeitmaschine aus dem Film "Zurück in die Zukunft" umbauen. Davon träumt er seit er elf ist. Beim Umbau achtet Thomas auf jedes Detail. Nur wenn alles perfekt ist, hat er die Chance den Helden seiner Kindheit zu beeindrucken: Christopher Lloyd alias Doc Brown ist auf der "Comic Con" in Berlin - dort möchte Thomas den Star treffen. Ob das klappt? Und: Der größte Burger der Welt
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Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins