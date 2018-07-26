Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.07.2018: D.I.Y. Deftig
42 Min.Folge vom 26.07.2018Ab 12
Do-It-Yourself ist ein ungebrochener Trend - gerade in der Küche. Man weiß, was drinnen ist und Spaß macht es auch noch. Unsere Testesser Chrissi und Marc haben mal wieder richtig Lust auf was deftiges. Doch anstatt alles fertig im Supermarkt zu kaufen, testen sie, wie man deftige Klassiker wie Räucherschinken oder Fischstäbchen selber macht. Können die selbstgemachten den gekauften Produkten das Wasser reichen? Wir finden es heraus!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
