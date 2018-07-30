Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.07.2018: Kontrastreportage Foodtruck
43 Min.Folge vom 30.07.2018Ab 12
Seit 33 Jahren kocht Wolfgang Weigler professionell. Jetzt hat er sich einen Traum erfüllt: einen Foodtruck der Superlative mit elf Metern Länge. Das Angebot reicht vom Burger bis hin zu Currywurst mit Blattgold. Kosten: Über 200.000 Euro! Rund tausendmal weniger hat Chai Boonpas Foodtruck gekostet. Der Thailänder hat einfach einen Kasten mit Zusatzrad und Gasbrenner an ein altes Moped geschweißt. "Abenteuer Leben täglich" begleitet die beiden gegensätzlichen Essens-Mobile.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins