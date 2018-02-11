Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Neuer Star am Fastfood-Himmel: Die Suppe!

Kabel EinsFolge vom 11.02.2018
Neuer Star am Fastfood-Himmel: Die Suppe!

Neuer Star am Fastfood-Himmel: Die Suppe!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 11.02.2018: Neuer Star am Fastfood-Himmel: Die Suppe!

72 Min.Folge vom 11.02.2018Ab 12

Der Fastfood-Trend des Jahres: Wer etwas Warmes, Leckeres und Sättigendes braucht, greift 2018 zur: Suppe! Was lange als verstaubtes Oma-Gericht galt, ist jetzt total in - und das weltweit! Doch warum kann die Suppe dieses Comeback feiern? Ein Grund: Die Suppe ist ein echter Alleskönner!

Alle verfügbaren Folgen