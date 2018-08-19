Zum Inhalt springenBarrierefrei
76 Min.Folge vom 19.08.2018Ab 12

Jeden Juli ist in Cuxhaven das "Deichbrand" Festival. 55.000 Menschen rocken zu Live-Bands - und die haben Hunger und Durst! Darum baut ALDI für gerade mal vier Tage eine XXL-Filiale auf - die größte, die es jemals gab. "Abenteuer Leben am Sonntag" schmeißt sich ins Festivalgetümmel und begleitet Aufbau und Betrieb der größten Aldi-Filiale aller Zeiten. Und: Echt krass! Pechvögel der Tierwelt / Das wahre "Spaghetti-Eis"! / Unterwegs mit der Kölner Spezialeinheit "Rennen"

