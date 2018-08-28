Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Dienstag: Imbissbudencheck Baden-Württemberg vs. Thüringen

Kabel EinsFolge vom 28.08.2018
Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.08.2018: Dienstag: Imbissbudencheck Baden-Württemberg vs. Thüringen

42 Min.Folge vom 28.08.2018Ab 12

Imbisskult in Deutschland - unsere Tester Achim und Henry sind auf den Geschmack gekommen. Heute sind sie kulinarischen Spezialitäten in Baden-Württemberg und Thüringen auf der Spur. Gibt's in Thüringen nur Bratwurst? Wartet gar eine Überraschung auf sie? Auf jeden Fall ist Spannung vorprogrammiert.

