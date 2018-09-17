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Abenteuer Leben am Sonntag

JKNK Spezial - Koch die Box

Kabel EinsFolge vom 17.09.2018
JKNK Spezial - Koch die Box

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 17.09.2018: JKNK Spezial - Koch die Box

43 Min.Folge vom 17.09.2018Ab 12

Unser Koch Achim Müller behauptet ja gerne: Jugend kann nicht kochen. Wir verfeinern die Spielregeln bei einer neuen Folge JKNK Spezial - Koch die Box. Eine Kochbox mit allen Zutaten und ein kurzes Tutorial sind die Spielregeln. Dafür müssen die Teams aber zwei Gerichte kochen: Zwiebelrostbraten mit Spätzle und Rotweinsoße und als Nachspeise gibt es Arme Ritter mit Vanillesoße. Das Kochduell kann beginnen!

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