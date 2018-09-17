Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.09.2018: JKNK Spezial - Koch die Box
43 Min.Folge vom 17.09.2018Ab 12
Unser Koch Achim Müller behauptet ja gerne: Jugend kann nicht kochen. Wir verfeinern die Spielregeln bei einer neuen Folge JKNK Spezial - Koch die Box. Eine Kochbox mit allen Zutaten und ein kurzes Tutorial sind die Spielregeln. Dafür müssen die Teams aber zwei Gerichte kochen: Zwiebelrostbraten mit Spätzle und Rotweinsoße und als Nachspeise gibt es Arme Ritter mit Vanillesoße. Das Kochduell kann beginnen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins