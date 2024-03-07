Am Schauplatz: Das Comeback der PensionistenJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 07.03.2024: Am Schauplatz: Das Comeback der Pensionisten
50 Min.
Die Zahlen sind recht eindeutig: Zehn Menschen gehen in Pension und nur sechs Menschen treten in den Arbeitsmarkt ein. Das wirft Fragen auf. Bleibt das Pensionssystem in seiner jetzigen Form finanzierbar? Wie kann die Produktivität in der Gesellschaft aufrechterhalten werden? Manche, die für sich Antworten gefunden haben und einfach weiterarbeiten, müssen dafür aber Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Alfred Schwarzenberger war in Österreich unterwegs und hat mit Menschen im Rentenalter gesprochen, die aus Freude im Job bleiben, aber auch mit jenen, die weiterarbeiten müssen, weil sonst das Geld fürs Leben nicht reicht. Foto: ORF
