Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Der weiße Drache

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 30.06.2025
Belle und Sebastian: Der weiße Drache

Belle und Sebastian: Der weiße DracheJetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 1: Belle und Sebastian: Der weiße Drache

13 Min.Folge vom 30.06.2025

Der Waisenjunge Sebastian lebt bei seinem Großvater César, einem Bergbauern, und dessen Enkelin Angelina in den französischen Alpen. Nichts liebt er mehr, als ein spannendes Abenteuer zu erleben. Als er die Legende von einem weißen Drachen hört, der oben in den Bergen leben soll, hält ihn nichts mehr zurück. Er macht sich gemeinsam mit seiner schneeweißen Hündin Belle auf die Suche nach diesem Wesen. Sie folgen geheimnisvollen Spuren durch Wälder und weit hinauf auf die Felsen. Die beiden ahnen jedoch nicht, dass sie dabei verfolgt und beobachtet werden… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

Alle 2 Staffeln und Folgen