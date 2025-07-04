Belle und Sebastian: Das Geheimnis der HütteJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 10: Belle und Sebastian: Das Geheimnis der Hütte
13 Min.Folge vom 04.07.2025
Ausgerechnet an seinem Geburtstag erfährt Sebastian, dass sein Geburtshaus abgerissen werden soll. Bürgermeisterin Helena möchte dort ein Hotel bauen. Das will er absolut nicht zulassen und schmiedet gemeinsam mit Adèle und Belle einen Plan, um das zu verhindern. Adèle hilft Sebastian heimlich, mit Belles Hilfe, ihre Mutter in die Hütte locken, wo eine Überraschung auf sie wartet. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
