Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Wer anderen eine Falle stellt

ORF Kids Staffel 1 Folge 7 vom 03.07.2025
Belle und Sebastian: Wer anderen eine Falle stellt

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 7: Belle und Sebastian: Wer anderen eine Falle stellt

13 Min. Folge vom 03.07.2025

Bauer Ivan ist wütend, weil Belle und Sebastian immer wieder über sein Feld laufen. Deshalb stellt er Fallen auf, um die beiden von dort zu vertreiben. Doch dann tappt ausgerechnet er selbst in eine seiner Fallen. Sebastian, der ein gutes Herz hat, will dem verletzten danach Ivan helfen und unterstützt ihn heimlich bei der Arbeit. Doch der störrische Bauer lehnt zunächst jede Hilfe ab ...

ORF Kids
