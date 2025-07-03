Belle und Sebastian: Wer anderen eine Falle stelltJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 7: Belle und Sebastian: Wer anderen eine Falle stellt
13 Min.Folge vom 03.07.2025
Bauer Ivan ist wütend, weil Belle und Sebastian immer wieder über sein Feld laufen. Deshalb stellt er Fallen auf, um die beiden von dort zu vertreiben. Doch dann tappt ausgerechnet er selbst in eine seiner Fallen. Sebastian, der ein gutes Herz hat, will dem verletzten danach Ivan helfen und unterstützt ihn heimlich bei der Arbeit. Doch der störrische Bauer lehnt zunächst jede Hilfe ab ... Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
