Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Murmeltiertag

ORF Kids
Staffel 1
Folge 8
vom 03.07.2025
Belle und Sebastian: Murmeltiertag

Belle und Sebastian: MurmeltiertagJetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 8: Belle und Sebastian: Murmeltiertag

13 Min.
Folge vom 03.07.2025

Sebastian möchte mit Adèle ganz früh in die Berge wandern, um zu sehen, wie die Murmeltiere aus dem Winterschlaf erwachen. Weil ihre Stiefmutter Helena darf nichts davon erfahren soll, holen Sebastian und Belle Adèle vor Sonnenaufgang ab. Durch einen alten Geheimgang machen sie sich auf den Weg in die Berge. Als Sebastian den Eingang dorthin nicht sofort findet, wird Adèle nervös, denn sie muss pünktlich um sieben Uhr zurück sein. Inzwischen hat auch Sören Wind von dem Ausflug bekommen und folgt den beiden heimlich. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

Alle 2 Staffeln und Folgen