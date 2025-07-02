Belle und Sebastian: Die BergschuleJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 6: Belle und Sebastian: Die Bergschule
13 Min.Folge vom 02.07.2025
Sebastian ist überzeugt, dass er schon alles über die Berge weiß und möchte das auch seinem Lehrer beweisen. Monsieur Tourel hat eine Idee: einen Tag lang darf Sebastian selbst die Rolle des Lehrers übernehmen. Gemeinsam mit Belle führt er die Klasse durch seine geliebten Berge und erklärt alles Mögliche. Doch ausgemacht wurde, dass er sich maximal fünf Male irren darf, sonst muss gilt er wieder als normaler Schüler and der Exkursion teilnehmen. Nicht alle Mitschüler finden das fair und vor allem Amadeus und Gabriel haben keine Lust, Sebastian als Lehrer zu folgen. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
