Belle und Sebastian: Amadeus wird zahmJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 9: Belle und Sebastian: Amadeus wird zahm
13 Min.Folge vom 04.07.2025
Amadeus möchte unbedingt beim Almauftrieb dabei sein. Als es im Gasthof zu einem Wasserschaden kommt, scheint sein Wunsch zu platzen. Angelina schlägt vor, dass er in der Zwischenzeit auf Césars Hof wohnen darf. Sebastian ist entsetzt, weil er ausgerechnet mit seinem Erzfeind nun sein Zimmer teilen soll. Amadeus bemüht sich, freundlich zu sein, aber genau das macht Sebastian erst recht wütend. Und es gibt es noch dringend einiges für den Almauftrieb vorzubereiten. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Belle und Sebastian Staffel 1
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0