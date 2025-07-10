Belle und Sebastian: Der beste Hütehund der WeltJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 19: Belle und Sebastian: Der beste Hütehund der Welt
13 Min.Folge vom 10.07.2025
Belle soll eine Schafherde für Bauer Ivan hüten. Doch die Hündin scheint keine Lust auf diese Aufgabe zu haben und läuft immer wieder weg. Sebastian ist von ihr enttäuscht und alle lachen nun über ihn. Doch dann bemerkt er, dass Belle einen guten Grund für die Verweigerung hat, denn irgendetwas stimmt nicht mit den Schafen. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
