Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Der beste Hütehund der Welt

ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 10.07.2025
Belle und Sebastian: Der beste Hütehund der Welt

Belle und Sebastian: Der beste Hütehund der WeltJetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 19: Belle und Sebastian: Der beste Hütehund der Welt

13 Min.Folge vom 10.07.2025

Belle soll eine Schafherde für Bauer Ivan hüten. Doch die Hündin scheint keine Lust auf diese Aufgabe zu haben und läuft immer wieder weg. Sebastian ist von ihr enttäuscht und alle lachen nun über ihn. Doch dann bemerkt er, dass Belle einen guten Grund für die Verweigerung hat, denn irgendetwas stimmt nicht mit den Schafen. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen