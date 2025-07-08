Belle und Sebastian: Spuk im GasthofJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 16: Belle und Sebastian: Spuk im Gasthof
13 Min.Folge vom 08.07.2025
Als ein schweres Unwetter aufzieht, sucht Sebastian Schutz im Gasthof von Roberta. Belle darf nicht mit hinein, trotzdem nimmt er sie heimlich mit ins Haus und versteckt sie in Zimmer Nummer neun. Doch angeblich dort soll es dort spuken. Als Roberta dann seltsame Geräusche hört, ist überzeugt, dass ein Geist sein Unwesen treibt. Sebastian versucht daraufhin, die riesige Hündin zu verbergen, was gar nicht so einfach ist... Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
