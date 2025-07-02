Belle und Sebastian: Der FerienexpressJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 5: Belle und Sebastian: Der Ferienexpress
13 Min.Folge vom 02.07.2025
Sebastian eilt eilig zum Bahnhof, um sich noch schnell von seinen Freunden, die eine Reise machen, zu verabschieden. Sören steigt noch einmal aus dem Zug, um Belle Lebewohl zu sagen. Da setzt sich der Zug in Bewegung und lässt Sören einfach verdutzt stehen. Dessen Stiefmutter Helena soll auf keinen Fall etwas von dem Missgeschick erfahren. Im Zug gibt sich Adèle große Mühe, um sie abzulenken. Währenddessen versuchen Sören und Sebastian, mit Belles Hilfe, den fahrenden Zug einzuholen. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
