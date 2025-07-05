Belle und Sebastian: Der rätselhafte WelpeJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 11: Belle und Sebastian: Der rätselhafte Welpe
13 Min.Folge vom 05.07.2025
Sören und Adèle finden ein süßes Hundebaby, das sie liebevoll beschützen und versorgen. Nur Belle verhält sich plötzlich äußerst merkwürdig und will den kleinen Hund sogar loswerden. Sebastian glaubt, dass seine Hündin eifersüchtig ist und ist sehr enttäuscht von Belle. Erst viel später begreift er, warum sie sich so eigenartig benimmt und was es mit dem Hundebaby wirklich auf sich hat. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
