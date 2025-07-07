Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 07.07.2025
Folge 14: Belle und Sebastian: Der Nebelberg

13 Min.Folge vom 07.07.2025

Anton, der unheimliche Wilderer, erzählt Sebastian von einem geheimnisvollen Berg. Er behauptet, dass dieser Berg exakt so aussieht, wie jener, der auf Sebastians Amulett abgebildet ist. Sebastian wird sehr neugierig und folgt ihm. Allerdings führt Anton etwas im Schilde. Belle spürt, dass etwas nicht stimmt, und bleibt an Sebastians Seite und schon bald zeigt sich, dass Anton nicht die Wahrheit gesagt hat… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

ORF Kids
