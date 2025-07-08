Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Saint Martin wird berühmt

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 08.07.2025
Belle und Sebastian: Saint Martin wird berühmt

Belle und Sebastian: Saint Martin wird berühmtJetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 15: Belle und Sebastian: Saint Martin wird berühmt

13 Min.Folge vom 08.07.2025

Angelina fürchtet, ihre Schafe verkaufen müssen, wenn nicht endlich mehr Leute ihren Käse kaufen. Sebastian möchte ihr helfen und plant einen Artikel in einem Reiseführer, um mehr Touristen nach Saint Martin zu locken. Doch Bürgermeisterin Helena kommt ihm zuvor: Sie lädt heimlich einen Reise-Tester ein. Doch dem gefällt Helenas Plan vom perfekten Dorf gar nicht. Als er dann Belle und Sebastian begegnet, stellt er sich bald auf deren Seite. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen