Belle und Sebastian: Saint Martin wird berühmt
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 15: Belle und Sebastian: Saint Martin wird berühmt
13 Min.Folge vom 08.07.2025
Angelina fürchtet, ihre Schafe verkaufen müssen, wenn nicht endlich mehr Leute ihren Käse kaufen. Sebastian möchte ihr helfen und plant einen Artikel in einem Reiseführer, um mehr Touristen nach Saint Martin zu locken. Doch Bürgermeisterin Helena kommt ihm zuvor: Sie lädt heimlich einen Reise-Tester ein. Doch dem gefällt Helenas Plan vom perfekten Dorf gar nicht. Als er dann Belle und Sebastian begegnet, stellt er sich bald auf deren Seite. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
