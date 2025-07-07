Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Wählt Belle!

ORF Kids Staffel 1 Folge 13 vom 07.07.2025
Belle und Sebastian: Wählt Belle!

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 13: Belle und Sebastian: Wählt Belle!

13 Min. Folge vom 07.07.2025

Belle sorgt mal wieder für reichlich Ärger und Chaos im Dorf. Bürgermeisterin Helena will daher abstimmen lassen, ob Belle überhaupt noch ins Dorf kommen darf. Sebastian ist empört und startet zusammen mit seinen Freunden eine große Kampagne, um Belle zu schützen. Bald sind viele Dorfbewohner auf seiner Seite. Doch Helena greift zu gemeinen Tricks, die Sebastian nicht vorhergesehen hat… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

ORF Kids
