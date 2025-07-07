Belle und Sebastian: Wählt Belle!Jetzt kostenlos streamen
Folge 13: Belle und Sebastian: Wählt Belle!
13 Min.Folge vom 07.07.2025
Belle sorgt mal wieder für reichlich Ärger und Chaos im Dorf. Bürgermeisterin Helena will daher abstimmen lassen, ob Belle überhaupt noch ins Dorf kommen darf. Sebastian ist empört und startet zusammen mit seinen Freunden eine große Kampagne, um Belle zu schützen. Bald sind viele Dorfbewohner auf seiner Seite. Doch Helena greift zu gemeinen Tricks, die Sebastian nicht vorhergesehen hat… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
