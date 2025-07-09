Belle und Sebastian: Bergsteiger in NotJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 18: Belle und Sebastian: Bergsteiger in Not
13 Min.Folge vom 09.07.2025
Der berühmte Bergsteiger Marc zeigt einem Wanderer eine schwierige Route. Doch die beiden bleiben in den Bergen stecken. Als der Wanderer auf Belle trifft, bekommt er es mit der Angst zu tun, läuft einfach zurück davon und lässt Marc zurück. Sebastian erfährt davon und will Marc helfen, doch der hat sich am Fuß verletzt. Während Belle ins Dorf läuft, um Hilfe zu holen, kommt der verängstigte Wanderer im Gasthof von Roberta an. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
