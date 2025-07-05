Belle und Sebastian: Die Schöne und der MopsJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 12: Belle und Sebastian: Die Schöne und der Mops
13 Min.Folge vom 05.07.2025
Seit Tagen ist Belle kaum noch zu Hause. Sie verschwindet jeden Morgen in die Berge und scheint Sebastian zu meiden. Als er sie sucht, trifft er dort auf Viktor, den Cousin von Adèle und Sören. Auch Viktor befindet sich auf der Suche nach seinem Hund, einem kleinen Mops. Also suchen die beiden zusammen ihre Hunde und haben plötzlich einen Verdacht: Könnte es sein, dass Belle nun tatsächlich einen Gefährten hat? Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
