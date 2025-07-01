Belle und Sebastian: Allein in den BergenJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 3: Belle und Sebastian: Allein in den Bergen
13 Min.Folge vom 01.07.2025
Sebastian hat genug von lästiger Hausarbeit. Er will frei sein und lieber allein in den Bergen leben! Sein Großvater erlaubt ihm, ein solches Leben zumindest für einen Tag auszuprobieren und die getreue Hündin Belle begleitet Sebastian. Doch bald müssen die beiden feststellen, dass ein Leben in der Wildnis gar nicht so leicht ist, denn sie leiden immer mehr an Hunger. Als Belle dann plötzlich mit Nahrungsmitteln auftaucht, ist Sebastian misstrauisch. Wer hat ihr die wohl gegeben? Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
