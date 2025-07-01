Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belle und Sebastian Staffel 1

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 01.07.2025
13 Min.Folge vom 01.07.2025

Sebastian hat genug von lästiger Hausarbeit. Er will frei sein und lieber allein in den Bergen leben! Sein Großvater erlaubt ihm, ein solches Leben zumindest für einen Tag auszuprobieren und die getreue Hündin Belle begleitet Sebastian. Doch bald müssen die beiden feststellen, dass ein Leben in der Wildnis gar nicht so leicht ist, denn sie leiden immer mehr an Hunger. Als Belle dann plötzlich mit Nahrungsmitteln auftaucht, ist Sebastian misstrauisch. Wer hat ihr die wohl gegeben? Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

