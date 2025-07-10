Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Der namenlose Gipfel

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 10.07.2025
Belle und Sebastian: Der namenlose Gipfel

Belle und Sebastian: Der namenlose GipfelJetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 20: Belle und Sebastian: Der namenlose Gipfel

13 Min.Folge vom 10.07.2025

Sebastian hat vor, den "namenlosen Gipfel" zu erklimmen, dieser bekäme dann seinen Namen. Von Großvater César erfährt er, dass dessen Freund Nino beim namenlosen Gipfel einst verschwand. César verbietet ihm natürlich die Besteigung. Aber Sebastian hält das nicht auf. Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass der Gipfel nach ihm und Belle benannt wird. Als sie sich heimlich auf den Weg machen, folgen ihnen Angelina und César, der außer sich ist vor Zorn. Bildquelle:ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

Alle 2 Staffeln und Folgen