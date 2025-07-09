Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belle und Sebastian Staffel 1

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 09.07.2025
13 Min.Folge vom 09.07.2025

Amadeus und Sebastian geraten in Streit und bewerfen sich sogar mit Pilzen und Fischen! Dann sollen die beiden Streithähne Gabriel beim Aufräumen helfen. Doch selbst dabei zanken sie einfach fröhlich weiter. Großvater César hatte gehofft, dass sie sich wieder vertragen, wenn die beiden gemeinsam diese Aufgabe lösen müssen, aber das hat nicht funktioniert …. Werden sich Amadeus und Sebastian doch noch vertragen? Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

