13 Min.Folge vom 12.07.2025
Angelina schenkt Sebastian ein altes Tagebuch ihres von Großvaters César. Es enthält zahlreiche Aufzeichnungen über die Berge in der Umgebung. Leider wird es ihm in der Schule von Monsieur Tourel weggenommen. Ausgerechnet an diesem Tag will César mit Sebastian eine ganz besondere Höhle besuchen und benötigt sein Tagebuch, um den Weg dorthin zu finden. Sebastian will ihm nicht die Wahrheit sagen und behauptet auf der Wanderung zunächst, dass er das wertvolle Buch dabeihat. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
