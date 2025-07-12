Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Césars Tagebuch

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 12.07.2025
Belle und Sebastian: Césars Tagebuch

Belle und Sebastian: Césars TagebuchJetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 23: Belle und Sebastian: Césars Tagebuch

13 Min.Folge vom 12.07.2025

Angelina schenkt Sebastian ein altes Tagebuch ihres von Großvaters César. Es enthält zahlreiche Aufzeichnungen über die Berge in der Umgebung. Leider wird es ihm in der Schule von Monsieur Tourel weggenommen. Ausgerechnet an diesem Tag will César mit Sebastian eine ganz besondere Höhle besuchen und benötigt sein Tagebuch, um den Weg dorthin zu finden. Sebastian will ihm nicht die Wahrheit sagen und behauptet auf der Wanderung zunächst, dass er das wertvolle Buch dabeihat. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen