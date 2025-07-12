Belle und Sebastian: Kein SterbenswörtchenJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 24: Belle und Sebastian: Kein Sterbenswörtchen
13 Min.Folge vom 12.07.2025
Sebastian und seine Freunde entdecken eine geheimnisvolle Höhle hoch in den Bergen. Sie ist so imposant und einzigartig, dass sie niemandem davon erzählen wollen. Auch die kleine Lynette verspricht, nichts zu sagen. Doch sie kann einfach nicht still sein und murmelt von dem "Geheimnis" vor sich hin. Helena hört dies und wird sofort neugierig. Schon bald hat sie ihre eigenen Pläne mit dieser Höhle. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
