Belle und Sebastian: Das Adlerküken
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 26: Belle und Sebastian: Das Adlerküken
13 Min.Folge vom 14.07.2025
Amadeus findet ein großes Ei und ist überzeugt davon, dass es sich dabei um das eines Adlers handelt. Er will es behalten, aber Adèle und Sebastian wissen, dass man so etwas nicht tut, denn Wildtiere gehören in die freie Natur. Deshalb tauscht Adele das Ei heimlich gegen einen Stein aus. Gemeinsam machen sie sich mit dem echten Ei auf den Weg zum Adlerhorst. Doch Amadeus bemerkt den Tausch und verfolgt die beiden. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
