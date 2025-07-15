Belle und Sebastian: Der Mühe LohnJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 28: Belle und Sebastian: Der Mühe Lohn
13 Min.Folge vom 15.07.2025
Sebastian ist frustriert, weil er ständig überall tüchtig mithilft, aber nie eine Belohnung erhält. Sogar Amadeus hat ein tolles Spielzeug-Flugzeug für seine Arbeit im Gasthof bekommen. Sebastian beschließt deshalb, sein eigenes Geld zu verdienen. Er bietet Roberta und Ivan, dem Bauern seine Hilfe an. Doch das ist gar nicht so einfach. Ob er sich seinen großen Wunsch, ein Walkie-Talkie zu besitzen, trotzdem erfüllen kann? Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
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