Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 30: Belle und Sebastian: Das große Schlittenrennen
13 Min. Folge vom 16.07.2025
Gabriel trainiert heimlich mit den Schlittenhunden seines Vaters für das große Rennen, das demnächst stattfinden wird und Sebastian schließt sich ihm an. Doch plötzlich verletzt sich einer der Hunde. Gabriel sagt seinem Vater allerdings nichts davon und dieser geht am nächsten Tag geht mit diesem Hund an den Start. Keiner ahnt, wie gefährlich das Rennen nun wird… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
