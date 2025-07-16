Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Das große Schlittenrennen

ORF KidsStaffel 1Folge 30vom 16.07.2025
Belle und Sebastian: Das große Schlittenrennen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 30: Belle und Sebastian: Das große Schlittenrennen

13 Min.Folge vom 16.07.2025

Gabriel trainiert heimlich mit den Schlittenhunden seines Vaters für das große Rennen, das demnächst stattfinden wird und Sebastian schließt sich ihm an. Doch plötzlich verletzt sich einer der Hunde. Gabriel sagt seinem Vater allerdings nichts davon und dieser geht am nächsten Tag geht mit diesem Hund an den Start. Keiner ahnt, wie gefährlich das Rennen nun wird… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

