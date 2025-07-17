Belle und Sebastian: Das VersprechenJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 31: Belle und Sebastian: Das Versprechen
13 Min.Folge vom 17.07.2025
Sebastian hat Belle versprochen, nach der Schule mit ihr eine Bergtour zu unternehmen. Doch leider lässt ihn Lehrer Tourel nachsitzen. Deshalb ist Belle nun ohne ihn unterwegs. Adèle verliert die Hündin kurz aus den Augen und andere Kinder fangen an, mit Belle zu spielen. Dabei merken sie nicht, dass sie Dinge von ihr verlangen, welche die große Hündin gar nicht tun will. Und plötzlich bekommt Belle große Angst … Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Belle und Sebastian Staffel 1
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0