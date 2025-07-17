Belle und Sebastian: Belle in GefahrJetzt kostenlos streamen
Folge 32: Belle und Sebastian: Belle in Gefahr
13 Min.Folge vom 17.07.2025
Belle ist krank und César glaubt, dass sie vergiftet wurde. Schnell versuchen Adèle und Sebastian in der Apotheke ein Gegenmittel zu besorgen. Julius, der Apotheker, weigert sich es herauszugeben, doch die Kinder tricksen ihn aus und aus gelangen an das gesuchte Mittel. Als sie zurückkommen, ist Belle jedoch verschwunden. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
