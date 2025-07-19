Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Das Referat

ORF KidsStaffel 1Folge 35vom 19.07.2025
Belle und Sebastian: Das Referat

Belle und Sebastian: Das ReferatJetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 35: Belle und Sebastian: Das Referat

13 Min.Folge vom 19.07.2025

Sebastian mussl ein Referat über die Tierwelt der Berge halten. César, sein Großvater, leiht ihm seinen Fotoapparat und so macht sich Senstaian gemeinsam mit Belle auf den Weg. Aber er bleibt nicht allein, denn Amadeus folgt ihm heimlich, weil er selbst keine eigene Idee für diese Schulübung hat. Als die Kinder auf einer Hängebrücke einem Luchs begegnen, wird das Abenteuer richtig gefährlich. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

Alle 2 Staffeln und Folgen