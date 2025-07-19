Belle und Sebastian: Das ReferatJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 35: Belle und Sebastian: Das Referat
13 Min.Folge vom 19.07.2025
Sebastian mussl ein Referat über die Tierwelt der Berge halten. César, sein Großvater, leiht ihm seinen Fotoapparat und so macht sich Senstaian gemeinsam mit Belle auf den Weg. Aber er bleibt nicht allein, denn Amadeus folgt ihm heimlich, weil er selbst keine eigene Idee für diese Schulübung hat. Als die Kinder auf einer Hängebrücke einem Luchs begegnen, wird das Abenteuer richtig gefährlich. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Belle und Sebastian Staffel 1
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0