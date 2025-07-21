Belle und Sebastian: Angelinas GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 37: Belle und Sebastian: Angelinas Geheimnis
13 Min.Folge vom 21.07.2025
Im Dorf soll wieder ein großes "Familienrennen" stattfinden. Sebastian will mit Belle antreten, doch die große Hündin wird nicht für den Bewerb zugelassen. Als Angelina anstatt Belle mit ihm antreten will, ist Sebastian enttäuscht. Er verhält sich ihr gegenüber so lange launisch und unfreundlich, bis sie schließlich davon genug hat. Doch dann verschwindet Angelina plötzlich und niemand weiß, wo sie steckt… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
