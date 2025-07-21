Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Angelinas Geheimnis

ORF Kids Staffel 1 Folge 37 vom 21.07.2025
Belle und Sebastian: Angelinas Geheimnis

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 37: Belle und Sebastian: Angelinas Geheimnis

13 Min. Folge vom 21.07.2025

Im Dorf soll wieder ein großes "Familienrennen" stattfinden. Sebastian will mit Belle antreten, doch die große Hündin wird nicht für den Bewerb zugelassen. Als Angelina anstatt Belle mit ihm antreten will, ist Sebastian enttäuscht. Er verhält sich ihr gegenüber so lange launisch und unfreundlich, bis sie schließlich davon genug hat. Doch dann verschwindet Angelina plötzlich und niemand weiß, wo sie steckt…

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

