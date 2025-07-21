Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF Kids Staffel 1 Folge 38 vom 21.07.2025
13 Min. Folge vom 21.07.2025

Eine Mondfinsternis steht bevor. In der Schule erzählen sich einige Kinder, dass bei so einem Ereignis Werwölfe auftauchen. Sebastian glaubt nicht daran und macht sich über Amadeus und Gabriel lustig. Deshalb planen die beiden, ihm einen Schrecken einjagen. In der Nacht schleichen sie sich in die Berge. Plötzlich ertönt ein unheimliches Heulen… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

