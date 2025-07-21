Belle und Sebastian: Der WerwolfJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 38: Belle und Sebastian: Der Werwolf
13 Min.Folge vom 21.07.2025
Eine Mondfinsternis steht bevor. In der Schule erzählen sich einige Kinder, dass bei so einem Ereignis Werwölfe auftauchen. Sebastian glaubt nicht daran und macht sich über Amadeus und Gabriel lustig. Deshalb planen die beiden, ihm einen Schrecken einjagen. In der Nacht schleichen sie sich in die Berge. Plötzlich ertönt ein unheimliches Heulen… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
