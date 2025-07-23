Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belle und Sebastian Staffel 1

ORF KidsStaffel 1Folge 41vom 23.07.2025
Folge 41: Belle und Sebastian: Ein Strand für Saint Martin

13 Min.Folge vom 23.07.2025

Bürgermeisterin Helena hat ein Strandbad für das Dorf eröffnet, doch Sebastian und Belle dürfen an der Einweihungsfeier nicht teilnehmen. Traurig läuft Sebastian in die Berge, wo er feststellt, dass sich eine Katastrophe anbahnt. Er will die Dorfbewohner warnen, doch niemand hört ihm zu. Während alle Einwohner sich im Wasser vergnügen, wird ein Rauschen in den Bergen immer lauter... Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

