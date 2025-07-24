Belle und Sebastian: Paradies in GefahrJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 44: Belle und Sebastian: Paradies in Gefahr
13 Min.Folge vom 24.07.2025
In der Tierklinik in den Bergen wurde eine Kontrolle durch einen Inspektor angekündigt. Er soll prüfen, ob alles in Ordnung ist, ansonsten muss Abby die Station schließen. Sebastian und seine Freunde helfen ihr, die Klinik möglichst perfekt herzurichten und schauen, dass alles sauber und repariert ist. Doch als der Inspektor eintrifft, staunen alle, denn es ist jemand, der ihnen wohl bekannt ist. Und dummerweise hat er einiges zu beanstanden. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
